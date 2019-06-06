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На ставропольца составили протокол за пост о Владимире Путине во «ВКонтакте»

На жителя города Изобильный Ставропольского края составили протокол об оскорблении власти из-за поста о Владимире Путине во «ВКонтакте». Об этом со ссылкой на самого пользователя соцсети сообщает «Дождь». Отмечается, что мужчина предоставил редакции копию протокола.

Публикация о Владимире Путине появилась в соцсети 21 мая, протокол полицейские составили 3 июня. В документе сказано, что в записи содержится «оскорбление в адрес президента Российской Федерации В. В. Путина в грубой форме». Мужчина рассказал «Дождю», что сотрудник правоохранительных органов позвонил ему на личный номер, забрал с работы и доставил в отдел. Вскоре мужчина должен получить оповещение о суде, ему грозит штраф от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Кристина Федичкина


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