В Курганской области объявлен повторный конкурс по отбору регоператора ТКО

Департамент природных ресурсов и окружающей среды Курганской области объявил конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Заявки принимаются с 3 по 24 июня, сообщает пресс-служба департамента.

Согласно документации, опубликованной на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, статус регионального оператора присваивается на 10 лет. Максимальная стоимость услуг – 5,95 млрд руб. Зоной деятельности регоператора будет вся Курганская область. В документации указано, что на территории региона ежегодно образуется 225,1 тыс. т. ТКО в год, в том числе 202,6 тыс. от населения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2018 года правительство Курганской области расторгло соглашение с ООО «Компания «Рифей» (Тюменская область), в апреле выбранного в качестве регоператора по обращению с ТКО. Причиной стало предупреждение Курганского УФАС, выданное компании.