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Фото: Андрей Абрамов

Фестиваль современного российского кино «Горький fest» пройдёт в Нижнем Новгороде

Более, чем 30 площадок ждут нижегородцев.

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Церемонии открытия и закрытия фестиваля снова пройдут в театре драмы.


В программе: шоу актера Александра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Билеты будут продаваться как на сидячие места, так и в фанзону, — сообщила продюсер кинофестиваля «Горький fest» Оксана Михеева.

Билеты будут по достаточно скромной цене для такого мероприятия — от 300 до 2500 рублей. В этом году зрителей ждёт: конкурс новинок российского кино, панорама лучших российских и зарубежных картин, мастер-классы, творческие встречи, театральные постановки, концерты. Хотелось бы, чтобы жители города поучаствовали во всех мероприятиях, — сказал президент фестиваля «Горький fest» Михаил Пореченков.

Напомним, пройдет фестиваль в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля, рассчитан он на посетителей старше 18 лет.

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