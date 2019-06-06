ИФНС подала на банкротство сетевой компании «Миловского парка»

Межрайонная ИФНС №1 по Башкирии направила в арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Сетевая компания Миловский парк». Требования должнику истец оценвает в 22,11 млн руб. Причина возникновения задолженности в материалах дела пока не уточняется. Дата рассмотрения заявления не определена.

ООО «Сетевая компания Миловский парк» образовано в июле 2013 года. Занимается забором, очисткой и распределением воды. 25% уставного капитала принадлежит Анне Комлевой, 75% — у ООО «Главбашстрой» (принадлежит Дмитрию Пяткину, Александру Фрайману и кипской «Империум номинис лтд»). С начала года, по информации kartoteka.ru, в отношении компании были возбуждены исполнительные производства на 33 млн руб. В январе и феврале уведомления о намерении подать на банкротство предприятия направляли ООО «ИПП Новые технологии» и «Экспресс-трейдинг». Выручка общества в 2017 году составила 115,6 млн руб., чистый убыток — 5,34 млн руб. Чистые активы имели отрицательное значение.

Ирина Самойлова