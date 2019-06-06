Судейская коллегия отказалась рассматривать жалобу автоконцернов на суды Краснодара

Высшая квалификационная коллегия судей отказалась заниматься жалобой мировых автоконцернов, которые заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара. В коллегии «Хендэ Мотор СНГ» ответили, что в обращении компании нет вопросов, относящихся к компетенции ведомства, сообщает «РБК» со ссылкой на копию письма.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, в мае лидеры мирового автопрома, включая концерны Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, обратились в Генеральную прокуратуру РФ, ФСБ и в Высшую квалификационную коллегию судей с жалобой на работу судов Краснодарского края. По мнению заявителей, кубанские суды включены в мошенническую схему взыскания компенсаций за мнимые дефекты.

Кристина Федичкина