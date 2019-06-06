Бывшего инспектора ГИБДД в Сочи приговорили к штрафу за злоупотребления и подлог

Суд в Сочи приговорил бывшего старшего госинспектора безопасности дорожного движения отделения экзаменационной работы РЭО ГИБДД УВД по городу Сочи Николая Шаркова к 60 тыс. руб. штрафа. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по краю, 17 апреля 2018 года к инспектору обратилась женщина с просьбой оказать ей содействие в повторной сдаче теоретического экзамена и получении водительских прав. Полицейский согласился и ответил на все вопросы по теории ПДД вместо женщины, управляя через специальную программу компьютером экзаменуемой в режиме реального времени. Через два дня женщине было выдано водительское удостоверение категории «В».

Как сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю, по окончанию служебной проверки данный сотрудник полиции был уволен из ОВД по отрицательным мотивам.

Приговор вступил в законную силу.

Василий Хитрых