Удмуртия подписала соглашение о сотрудничестве с Wildberries

Власти Удмуртии и интернет-ретейлер Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2019. В рамках договора правительство региона будет оказывать ритейлеру информационную поддержку, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Александра Бречалова. Также Wildberries и министры Удмуртии будут проводить мероприятия, направленные на консультацию местных предпринимателей.

«Соглашение с Wildberries позволит производственным предприятиям республики продвигать свои товары на российском и международном уровне, а это — рост выручки и, как следствие, увеличение налогов. Сейчас уже 30 поставщиков из Удмуртии работают с Wildberries. Их суммарный оборот по итогам 2018 года составил 362 млн руб., в первом квартале 2019 года продажи выросли на 57% по отношению к аналогичному периоду 2018 года»,— отметил господин Бречалов.