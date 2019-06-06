В Краснодаре построят новый концертный зал за 1 млрд рублей

В рамках нулевого дня на Петербургском экономическом форуме было подписано инвестиционное соглашение по строительству нового концертного зала в столице Кубани. Документ подписали вице-губернатор края Василий Швец и директор ООО «Концертный зал» Алексей Прокопенко.

По данным краевой администрации, инвестор намерен возвести двухэтажное здание на земельном участке площадью 5,3 га в пределах Краснодара. Точное место появления нового объекта пока не называется. Предполагается, что это будет концертный зал на 3,5 тыс. мест с кафе и паркингом.

Объем инвестиций по проекту составит около 1 млрд руб. Объект может открыться к 2025 году.

По словам краевых властей, новый концертный зал необходим Краснодару для привлечения большего числа туристов и развития развлекательной индустрии региона.

Василий Хитрых