ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Прайм Финанс»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского АО «Банк "Прайм Финанс"». Данная кредитная организация полностью утратила собственные средства в связи с выявленной ЦБ недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей, сообщает пресс-служба Центробанка.

По данным регулятора, «Прайм Финанс» нарушал федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ РФ. В ближайшее время вся информация о проводившихся банком операциях будет направлена в правоохранительные органы.

На 1 мая 2019 года «Прайм Финанс» занимал 366-е место в банковской системе РФ по величине активов.