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В 2020 году в Удмуртии запустят программу строительства домов для молодых семей

В 2020 году в Удмуртии запустят программу поддержи молодых семей в части индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Александра Бречалова.

«В 2020 году мы запустим некоторые региональные программы, например, "Молодая семья", чтобы поддержать в части не только квартир, но и строительства индивидуального жилья. Это очевидно, это назрело, и до конца годы мы сформулируем эти программы, чтобы стимулировать рождаемость, и ввод 1 млн кв. м жилья к 2024 году по нацпроекту "Жилье и городская среда"»,— заявил глава Удмуртии.

Также господин Бречалов поддержал идею выдачи ипотеки на строительство частных домов и высказался за снижение ее ставки. «Как минимум на 0,5-0,75% нужно снижать ставку по ипотеке, потому что высокой динамики в ипотечном кредитовании мы не видим»,— отметил он.

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