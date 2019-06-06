PR-отдел АО «БЭСК» – в числе лучших в России

Отдел по связям с общественностью АО «БЭСК» (входящего в группу компаний АФК «Система») занял шестое место в рейтинге лучших департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России, составленном Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Кроме того, начальник PR-отдела АО «БЭСК» Марат Бикбаев признан лучшим сразу в двух номинациях - «За самую эффективную работу в области внутренних коммуникаций корпорации в России» и по отраслям - «Электроэнергетика». В общем рейтинге «TOP-COMM – 2019», который отбирает так называемую «золотую сотню» лучших PR-директоров страны, он поднялся на девятое место (16-е место в 2018 году).

Рейтинг TOP-COMM – один из самых авторитетных в профессиональном PR-сообществе России. Эксперты выявляют лучших профессионалов отрасли по итогам работы за год. Подробнее ознакомиться с результатами рейтинга можно на сайте АКМР: http://corpmedia.ru/rating/results/.