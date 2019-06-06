Долг компаний и жителей Ростовской области за электричество превысил 7 млрд рублей

Потребители задолжали ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» более 7 млрд руб., об этом сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что задолженность продолжает расти — с начала 2019 года она увеличилась на 14% с 6,4 до 7,3 млрд руб.

Как сказано в сообщении, самый большой долг у предприятий жилищно-коммунального хозяйства — 1,9 млрд руб., население должно заплатить 1,1 млрд руб., управляющие компании 0,9 млрд руб., предприятия промышленности — 0,5 млрд руб. Наибольшую задолженность перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» имеют МУП «Управление Водоканал» — 341 млн руб., ГУП РО «УРСВ» — 216 млн руб., МУП «Новочеркасские тепловые сети» -25 млн руб., ООО «ЖКХ Ленинского района»- 26 млн руб., ООО «УК ЖКХ «Достижение» — 13 млн руб.

Кристина Федичкина