Здание театра купца Алафузова в Казани отреставрируют к концу 2020 года

В Казани в этом году начнется реставрация аварийного здания Алафузовского театра на улице Гладилова, 49 в Кировском районе Казани — работы планируется завершить уже к концу 2020 года. Как сказано в документации тендера на сайте госзакупок, стоимость работ оценивается в 160,7 млн руб.

Источник финансирования — бюджет республики. Подрядчика определят 24 июня. Исполнитель должен провести полную реставрацию объекта, включая ремонт фасада и внутренних помещений, а также замену коммуникаций и кровли.

Здание было торжественно открыто в память императора Александра II в 1900 году. Построил его на свои деньги купец Иван Алафузов. Помимо театра в нем располагались народная аудитория, музей производства, библиотека, ясли и физический кабинет. Сейчас объект носит статус памятника гражданской архитектуры начала XX века.

В 1996 году здание передали татарскому театру юного зрителя, однако в 2012 году ТЮЗу взамен аварийного объекта предоставили новое помещение — Дом офицеров казанского гарнизона на улице Петербургской. Сейчас Алафузовский театр находится на балансе республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодёжи «Созвездие-Йолдызлык».

“Ъ-Казань”