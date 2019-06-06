ФК «Кубаночка» впервые поднялась на третью строчку турнирной таблицы

Фото: ФК "Кубаночка"

В среду, 5 июня, в рамках матча 10-го тура Чемпионата России краснодарский ФК «Кубаночка» со счетом 2:0 победил ижевский «Торпедо» и вышел на третью строчку турнирной таблицы. Матч проходил в столице Удмуртии на стадионе «Купол».

Как сообщили в пресс-службе клуба, победный мяч на исходе первого тайма забила Виктория Шкода. Еще один гол был забит в ворота ижевчан с пенальти Севиндж Жафарзаде.

По итогам матча «Кубаночка» впервые за сезон поднялась на третье место в турнирной таблице, где и останется в случае поражения «Рязани-ВДВ» в матче с ЦСКА. Предыдущий матч кубанские футболистски сыграли вничью (0:0) с прошлогодним чемпионом пермской командой «Звезда-2005». Игра проходила в Перми на стадионе «Звезда».

Василий Хитрых