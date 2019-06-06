Начальника копейской колонии задержали за получение взятки

В Копейске задержали начальника исправительной колонии №15 Владимира Ульянова. СК России по региону завел на него уголовное дело по подозрению в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Вместе с ним был задержан поверенный, который по версии следствия, подозревается в посредничестве при получении взятки (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба СК России по Челябинской области.

По данным следствия, в 2018 году Владимир Ульянов через доверенное лицо получил взятку от заключенных колонии на общую сумму более 185 тыс. руб. За это он способствовал ослаблению режима отбывания наказаний осужденных и ходатайствовал за их условно-досрочное освобождение.

Подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения для Владимира Ульянова и его поверенного и предъявлении им обвинений.