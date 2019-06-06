В Оренбуржье безработных стало меньше на 3 тыс. человек

Количество безработных граждан в Оренбургской области за два месяца сократилось на три тыс. граждан. На сегодняшний день оно составляет более 14,8 тыс. человек. Об этом сообщает региональное правительство.

«Это обусловлено началом сезона работ в сельском хозяйстве и строительстве, где трудится пятая часть занятых в экономике»,– говорится в сообщении.

Также в регионе зафиксировано снижение уровня регистрируемой безработицы сократился. По состоянию на 5 июня он составил 1,47 % рабочей силы.

Кроме того, по информации правительства Оренбургской области, с апреля текущего года на 1,5 тыс. единиц увеличилось количество заявленных в службу занятости вакансий. В настоящее время в региональном банке данных размещена информация о 10,5 тыс. вакансий. Помимо прочего, в Оренбуржье зафиксировано снижение задолженности по зарплате.

Георгий Портнов