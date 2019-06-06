Жителя Троицка оштрафовали на 30 тыс. рублей за оскорбление мэра в соцсетях

Троицкий городской суд оштрафовал местного жителя на 30 тыс. руб. за оскорбление мэра Александра Виноградова.

Как сообщает пресс-служба горсуда, 30-летний троичанин опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Троицк в курсе» под постом о свалках комментарий с нецензурной бранью в адрес главы города, оскорбив его человеческое достоинство. В отношении него было возбуждено административное дело по ст. 20.1. ч.3 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. В результате суд назначил ему минимальное наказание - административный штраф 30 тыс. руб. (максимальное 100 тыс. руб.).

Постановление не вступило в законную силу.