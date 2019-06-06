Николай Коляда войдет в Общественный совет Госдумы по культуре

Художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда войдет в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. С таким предложением выступила глава комитета Елена Ямпольская на открытии в Екатеринбурге Уральского театрального форума. По словам госпожи Ямпольской, совету необходимы люди, которые «открыто выражают свою точку зрения, ни перед кем не расшаркиваясь».

Николай Коляда упрекнул госпожу Ямпольскую в ее рецензии на спектакль «Старосветская любовь», где она ранее написала, что драматург будет «гореть в аду». Однако, по словам господина Коляды, они просто «обменялись парой шуток», пишет ЕАН. «Конечно, я приму это предложение, почему бы и нет. Накануне я сказал об этом Елене Ямпольской. Мне было приятно, это очень почетно, и если с моей стороны получится что-то сделать для культуры – я буду только рад»,— рассказал драматург.

Первое заседание общественного совета по культуре прошло в конце января. В него уже вошли глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, глава концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, музыканты Андрей Макаревич и Игорь Матвиенко, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков. Позже стало известно, что к совету присоединились музыкант Сергей Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.