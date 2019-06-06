Почти 40% опрошенных челябинцев не брали отпуск в 2018 году

К началу летнего сезона социологи челябинского филиала РАНХиГС провели опрос, чтобы выяснить, как жители областного центра отдыхали в прошлом году. Оказалось, что 38,9% респондентов вообще не были в отпуске в 2018-м, - чаще всего это респонденты, имеющие среднее, специальное и неполное высшее образование.

31,1% челябинцев в отпуске были, но не выезжали за пределы области. Чаще всего этот вариант выбирали женщины, работающие пенсионеры и наемные работники частных предприятий, уровень обеспеченности выбравших этот ответ – ниже среднего.

23,3% опрошенных выезжали в другие регионы страны. Этот вариант чаще выбирали жители города с высшим образованием, студенты и учащиеся, уровень материальной обеспеченности в этой категории – выше среднего.

За границей в отпусках побывали только 5,9% респондентов, среди них больше женщин, чаще всего эти люди попадают в возрастную категорию от 31 до 50 лет, по роду занятий – индивидуальные предприниматели, руководители организаций, их уровень дохода – выше среднего.