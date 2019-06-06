СИП поддержал владельца уфимского ресторана Mc Highlander в борьбе за бренд

Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) оставил в силе решение башкирского УФАС, признавшего недобросовестной конкуренцией регистрацию прав на товарный знак Mc Highlander за уфимской компанией «Паллада» Людмилы и Андрея Порфирьевых. Предприятие зарегистрировало товарный знак в Роспатенте после конфликта с владельцем ресторана шотландской кухни Mc Highlander Игорем Егоровым (также известен под псевдонимом Игорь Баринов), который не оплатил за подрядные работы. Получив исключительные права на использование бренда, «Паллада» выставила претензии господину Егорову, потребовав переименовать его популярный ресторан. Ресторатор обратился с жалобой в УФАС. Управление признало действия «Паллады» нарушением ФЗ о защите конкуренции. Хотя компания господ Порфирьевых пыталась оспорить решение в суде, СИП и его президиум признали выводы антимонопольного ведомства обоснованными, сообщается на сайте УФАС.

О том, как оппоненты делили название популярного уфимского ресторана, подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Mc Highlander берут на спор».