«ЦСК "Союзмаш"» из Удмуртии планирует производить компоненты для пресс-форм в ОЭЗ «Ульяновск»

«ЦСК "Союзмаш"» намерен производить компоненты для изготовления пресс-форм в портовой особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ульяновск». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Корпорацию развития Ульяновской области».

«Союзмаш» планирует производить до 1,7 тыс. тонн поковок из инструментальных и штамповых сталей, применяемых для создания штампов и литьевых форм. В дальнейшем объемы выпуска планируют увеличить. Производство планируют разместить на арендованных площадях комплекса «Платформа» в ОЭЗ.

«В Ульяновске нас привлекли условия, предлагаемые резидентам портовой экономической зоны, особый налоговый и таможенный режим, действующий на территории площадки. На этой неделе подпишем все необходимые документы и в следующем месяце приступим к реализации проекта»,— отметил представитель «Союзмаша» Клаус Дилл.