Ремонт Илекского шоссе в Оренбурге завершится к середине июля

Стартовала фрезеровка верхнего слоя асфальтобетона на Илекском шоссе в Оренбурге. Речь идет об участке от путепроводной развязки на ул. Донгузской до начала федеральной трассы А-305. Также работы проводятся в районе примыкания Илекского шоссе к ул. Донгузской. Об этом сообщает правительство Оренбургской области со ссылкой на начальника дорожного отдела Управления капитального строительства Сергея Рукина.

«Завершить данный объект планируем в середине июля. Работы идут по графику. Данный въезд – лицо города Оренбурга, поэтому дорога должна быть качественной и безопасной»,– цитируются в сообщении слова Сергея Рукина.

Работы на Илекском шоссе проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком выступает ООО «Благоустроитель». В дальнейшем в рамках ремонта предполагается обустроить выравнивающий слой автодороги, сделать тротуары и благоустроить заездные карманы с площадками ожидания. Срок гарантии на отремонтированный участок дороги составит пять лет.

Георгий Портнов