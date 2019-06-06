Два троллейбусных маршрута в Краснодаре заменят автобусами с 7 июня

Фото: администрация Краснодара

В пятницу, 7 июня, в столице Кубани будет преобразована троллейбусная сеть. В частности, троллейбусы № 9 и 31 заменят автобусами № 9 и 15 соответственно. График их движения останется без изменений. Автобусы № 14 заменят троллейбусами, сообщили в мэрии.

Троллейбусы № 13 и 21 перестанут ходить по улице Красной. 13-й маршрут будет следовать от бальнеолечебницы по Герцена, Атарбекова, затем по Тургенева до Северной и далее по маршруту. Троллейбус № 21 возле кинотеатра «Авроры» свернет на шоссе Нефтяников и далее по Лузана, Дзержинского, Стахановской, Тургенева, Атарбекова и Герцена к бальнеолечебнице. Автобус № 2 будет ходить к бальнеолечебнице не по Северной – Тургенева - Атарбекова, а по Красной – шоссе Нефтяников – Лузана - Дзержинского – Стахановской – Тургенева и далее по маршруту.

“Ъ-Кубань” ранее писал о грядущих изменениях. По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, это связано с обновлением подвижного состава электротранспорта. Активисты считают иначе – по их сведениям с улицы Красной будет убрана контактная сеть троллейбусов в угоду реконструкции центральной магистрали краевого центра. По данным мэрии, уже осенью вместо автобусов № 9 и 15 на маршруты будут закуплены новые электробусы.

Василий Хитрых