К 2027 году Удмуртия планирует привлечь порядка 17 млрд руб. инвестиций в ТОСЭР

Власти Удмуртии планируют привлечь около 17 млрд руб. инвестиций в территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Александра Бречалова.

«Планируем привлечь в ТОСЭР "Сарапул" более 4 млрд руб. инвестиций до 2027 года минимально, в "Глазов" — 13 млрд рублей. Это те заявки, с которыми мы зашли в Минэкономразвития России, и мы считаем, что у нас есть все возможности на такие цифры выходить»,— заявил господин Бречалов.

Напомним, что Сарапул получил статус ТОСЭР в сентябре 2017 года. Ранее сообщалось, что к 2027 году на территории создадут 2,5 тыс. рабочих мест при общем объеме инвестиций в размере 4,5 млрд руб. Кроме того, в феврале 2019 года статус ТОСЭР получил Глазов. Тогда глава Удмуртии заявлял, что на его территории планируется создать не менее 2,5 тыс. новых рабочих мест и привлечь 16 млрд руб. инвестиций.