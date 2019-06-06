Рейс Уфа-Анталия вылетел с задержкой на 15 часов

Чартерный рейс Уфа-Анталия (Турция) авиакомпании iFly («Ай флай») вчера вечером вылетел с задержкой почти на 15 часов, следует из расписания международного аэропорта Уфы. На рейс были зарегистрированы 342 туриста, из которых 73 несовершеннолетних, отмечается в сообщении Уфимской транспортной прокуратуры. Рейс задержали из-за позднего прибытия в Уфу рейса из Анталии. Вместо 6 ч утра туристы отправились в Турцию в 20:50 ч. После поступления информации о задержке рейса в аэропорт выезжал заместитель Уфимского транспортного прокурора. По его контролем пассажирам задержанного рейса, прибывшим в аэропорт, были предоставлены прохладительные напитки, горячее питание, услуги гостиничного сервиса и трансферта до гостиницы, отмечает прокуратура.

Ирина Самойлова