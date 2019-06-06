Омских чиновников заподозрили в превышении полномочий при выделении земли

СК по Омской области возбудил уголовное дело о превышении полномочий при выделении земли. Оно расследуется в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников департамента имущественных отношений мэрии, сообщила официальный представитель регионального СК Лариса Болдинова.

По предварительным данным, осенью 2018 года чиновники департамента незаконно предоставили пяти гражданам в аренду на 20 лет земельные участки (каждый площадью около 1 тыс. кв.м.) для индивидуально жилищного строительства . Ежемесячная плата по договорам аренды не превышала 300 руб.

Вместе с тем, отметила в прокуратуре Омской области, что указанные земельные участки полагались многодетным семьям. На начало 2019 года в областном центре на учете состоят более 5 тыс. семей, имеющих право на бесплатное получение земли под индивидуальное жилищное строительство.

Константин Воронов