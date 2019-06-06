Назначен новый начальник отдела МВД по Чернушинскому району

Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов представил личному составу отдела МВД России по Чернушинскому району нового начальника. Им стал майор полиции Али Тарвердиев. Как сообщает пресс-служба главка, генерал-майор Давыдов отметил высокий профессионализм Али Тарвердиева, проявленный им на протяжении десяти лет службы в полиции. До этого назначения он возглавлял уголовный розыск отдела полиции №7 Перми.

Михаил Давыдов совместно с главой Чернушинского муниципального района Михаилом Шестаковым посетил отделение по вопросам миграции и изолятор временного содержания, отметив необходимость безукоризненного соблюдения сотрудниками прав задержанных.