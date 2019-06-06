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Суд восстановил в должности начальника информационного управления Верховного совета Хакасии

Абаканский городской суд восстановил в должности бывшего начальника отдела по информационной политике и связям с общественностью Верховного совета Хакасии Дениса Баталова .

Горсуд признал распоряжение об увольнении господина Баталова незаконным и взыскал с работодателя заработную плату за время вынужденного прогула - всего около 78 тыс. руб., а также 5 тыс. руб. за моральный вред.

Дениса Баталова уволили с должности 1 апреля 2019 года. Согласно распоряжению об увольнении, это решени было связано с «неоднократным неисполнением без уважительных причин должностных обязанностей, т.к. истец имеет два наложенных дисциплинарных взыскания».

Юлия Сасевич


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