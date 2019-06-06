На заводе имени Шпагина пройдут Дни пермского бизнеса

13 и 14 июня в Перми, на территории завода имени Шпагина, пройдет X форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса». Главной темой мероприятия станет «Бизнес-среда будущего».

О будущем экономического развития в регионе, запросах бизнес-сообщества и темпах роста предпринимательства в Пермском крае расскажут заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Милена Арсланова, губернатор Пермского края Максим Решетников, руководитель УФНС по Пермскому краю Чулпан Госсамова, председатель Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Димитрий Теплов, региональный бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков, президент пермской ТПП Олег Жданов и председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Водянов.

Модератором заседания «Трансформация делового климата» выступит руководитель направления дирекции образовательных проектов в АО «Деловая среда» Александр Яковлев. «На пленарном заседании выясним, как в ближайшем будущем будет меняться деловой климат в Пермском крае: чего на самом деле хотят предприниматели, на что сделает акцент власть в лице губернатора и как будут поддерживать изменения федеральные органы исполнительной власти в лице Министерства экономического развития»,— заявил господин Яковлев.