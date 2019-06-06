ЮУТПП подготовила предложения

По итогам встречи врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера с руководителями объединений предпринимателей региона, прошедшей в конце мая, Южно-Уральская торгово-промышленная палата подготовила предложения о взаимодействии бизнеса и власти по реализации в Челябинской области проектов международного сотрудничества.

От ЮУТПП во встрече с главой региона принял участие первый вице-президент Игорь Аристов. Он сообщил Алексею Текслеру о заинтересованности и готовности предпринимательского сообщества к системной работе по продвижению продукции местных товаропроизводителей на международном рынке, а также предложил губернатору взять под личный контроль реализацию двух наиболее актуальных в этом направлении проектов.

Первый проект касается подготовки к проведению в 2020 году в Челябинске в рамках саммитов ШОС и БРИКС крупнейшего в истории Южного Урала международного бизнес-форума и заседаний Деловых советов стран-участниц.

«Саммиты ШОС и БРИКС традиционно сопровождаются предварительным проведением заседаний Деловых советов стран-участниц. Именно по результатам их работы президент России и главы других стран формируют основу своих выступлений и предложений по развитию сотрудничества государств, – комментирует первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов. – Провести такие мероприятия, в которых, как правило, участвуют от 250 до 300 представителей деловой элиты со всего мира, на высоком инфраструктурном и организационном уровне не просто, и это потребует от региона ответственной совместной работы. Причем решение о их проведении именно в Челябинске, а не в Москве, как планировалось ранее, было принято председателем российской части Деловых советов стран ШОС и БРИКС Сергеем Катыриным еще в 2018 году по обращению руководства Челябинской области».

Второй проект, которому также требуется поддержка руководства области, касается широкого информирования местных предприятий о реализации в регионе национального проекта «Международная кооперация и экспорт», находящегося на особом контроле у президента страны. Основным направлением является предоставление государственной помощи предприятиям, производящим российскую несырьевую, высокотехнологичную, экспортно ориентированную продукцию. Для участия в данном проекте предприятиям необходимо пройти экспертизу по подтверждению производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.

«В феврале этого года принято постановление Правительства РФ № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности...». Речь идет о возмещении части производственных затрат предприятиям, имеющим заключения о подтверждении производства продукции в России. Исполнение данного постановления требует серьезной работы по информированию предприятий. Южно-Уральская ТПП, которая уполномочена государством выдавать такие заключения, обеспечила все условия для оперативной работы с заявками региональных производителей отечественной продукции», – отмечает первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов.

Пресс-служба Южно-Уральской ТПП