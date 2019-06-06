В Красноярске экс-чиновник получил условный срок за причинение ущерба на 50 млн рублей

В Красноярске вынесли приговор бывшему начальнику отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов краевого минприроды, который обвинялся в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Как указывается в деле, которое было возбуждено по материалам ФСБ, в 2014 году между министерством и коммерческой фирмой был заключен госконтракт стоимостью более 51 млн руб. на санитарную рубку в Ачинском лесничестве сроком на 1 год. Чиновник, зная, что работы полностью не выполнены, подписал акт приемки, в связи с чем денежные средства подрядчику перечислены в полном объеме.

С предъявленным обвинением бывший начальник отдела не согласился. Посчитав представленные следствием доказательства убедительными, суд назначил экс-чиновнику два года условно с аналогичным испытательным сроком. За Федеральным агентством лесного хозяйства признано право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Илья Николаев