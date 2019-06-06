АО «БЭСК» – победитель всероссийского конкурса «BPM-проект года»

АО «БЭСК» (входящее в группу компаний АФК «Система») стало победителем всероссийского конкурса «BPM-проект года» (Business Process Management, англ. – управление бизнес-процессами) в номинации «Самый результативный проект». Башкирские сетевики представили результаты работы по автоматизации процесса управления технологическим присоединением.

В рамках внедрения данного проекта формализован, оптимизирован и автоматизирован в BPMS-системе сквозной бизнес-процесс технологического присоединения новых потребителей к электрической сети. Благодаря реализации личного кабинета потребителя и возможности использования электронной цифровой подписи без необходимости передачи бумажных документов услуга технологического подключения стала более доступной для потребителей. Срок технологического присоединения типового потребителя мощностью до 150 кВт сократился с 157 дней в 2014 г. до 40 дней - в 2018 г.

- Успешная реализация проекта позволила не только значительно повысить доступность услуги для потребителей, но и сократить трудоемкость процесса для бизнеса за счет автоматизации подготовки документов, - отмечает начальник департамента организационного развития и проектного управления АО «БЭСК» Юрий Радыгин.

АО «БЭСК» в своей номинации сумел обойти такие крупные компании, как ПАО «Сбербанк», ПАО «Аэрофлот», ПАО «Татнефть», СИБУР и другие.

Конкурс «BPM-проект года» организован и проводится российской Ассоциацией профессионалов управления бизнес-процессами при поддержке ИТ-кластера Фонда «Сколково» и Аналитического центра при Правительстве РФ. Цель конкурса - распространение передовых методов и технологий управления бизнес-процессами и административными регламентами через максимально широкое информирование об успешных проектах бизнес-сообщества, представителей государственных и муниципальных организаций, профессионалов в области управления и информационных технологий.