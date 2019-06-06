Власти Красноярска взыскали с банка «АК Барс» 1,5 млн рублей

Администрация Красноярска взыскала в бюджет города 1,5 млн руб. с банка «АК Барс». Банк, являясь собственником капитального строения на муниципальном земельном участке в районе транспортной развязки КрасТЭЦ, не оформил соответствующим образом права на землю, сообщается на сайте администрации города.

Департамент муниципального имущества и земельных отношений в конце марта 2019 года обратился с исковым заявлением в арбитражный суд республики Татарстан и взыскал необходимую сумму. «Установлено отсутствие договора аренды на земельный участок у коммерческого банка, что свидетельствует о наличии неосновательного обогащения», - цитирует пресс-служба администрации начальника юротдела департамента горимущества Евгению Горшкову.

«АК Барс» -действует на рынке с 1993 года. Имеет 223 офиса на территории России, включая Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Краснодар.

Юлия Сасевич