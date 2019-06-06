На монтажных работах в ОДК-УМПО рабочий получил перелом ребер

Сотрудник ЗАО «Флагман», проводивший монтажные работы на территории ОДК-УМПО, при падении с трехметровой высоты получил перелом пяти ребер и повредил легкое, сообщает Гострудинспекция республики. Инцидент произошел 8 мая, когда рабочие монтировали металлическую балку с помощью ручной лебедки. Инспекция признала причиной неудовлетворительную организацию работ в подрядной компании. На ЗАО наложен штраф в размере 265 тыс. руб.

ЗАО «Флагман», по данным kartoteka.ru, образовано в Уфе в апреле 2008 года. Занимается разборкой и сносом зданий. Основным владельцем (через ряд компаний) в ЕГРЮЛ указан Рауил Сайфуллин, миноритарные пакеты у Сергея Копысова и Артура Кучербаева.

Майя Иванова