«Аэрофлот» отменил обеденный рейс Уфа-Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» снова отменила обеденный рейс из Уфы в Москву, который должен был вылететь в 12:20, сообщается в расписании международного аэропорта Уфы. Причиной отмены указывается решение перевозчика: отменен утренний рейс Москва-Уфа на 10:45. Рейс должен был выполняться на самолете SSJ-100.

Рейсы на этом типе воздушного судна «Аэрофлот» периодически отменяет с начала мая, после трагедии в аэропорту Шереметьево с «Сухой суперджет», летевшим рейсом Москва-Мурманск. «Аэрофлот» — крупнейший эксплуатант этого типа воздушного судна.

Ирина Самойлова