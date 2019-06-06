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Сибирская политика

Директор аэропорта Кемерово ушел в отставку

Директор аэропорта Кемерово Александр Рейх оставил свою должность. Как уточнили «Ъ» в руководстве аэропорта, Александр Рейх ушел на пенсию. Вместо него временно исполняющим обязанности руководителя аэропорта назначен директор по производству аэропорта Толмачево в Новосибирске Павел Сизякин. «Он временно прикомандирован к кемеровскому аэропорту. В ближайшее время холдинг «Новапорт» объявит конкурс на должность генерального директора аэропорта Кемерово», - сообщил собеседник «Ъ».

Международный аэропорт им.Алексея Леонова в Кемерове вошел в состав холдинга «Новапорт» весной 2016 года. Ранее «Новапорт» сообщал о планах инвестировать в строительство нового пассажирского терминала кемеровского аэропорта 2,5 млрд руб.

Оксана Павлова


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