У новосибирского банка «Взаимодействие» отозвана лицензия

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Взаимодействие», зарегистрированного в Новосибирской области. По данным регулятора, банк завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, а также несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности. «На балансе банка образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости. Кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

В банке «Взаимодействие» назначена временная администрация. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

ООО КБ «Взаимодействие» по величине активов занимал 444 место в банковской системе РФ. По данным «СПАРК-Интерфакс», в числе совладельцев банка бывший председатель правления КБ «Модульбанк» Кирилл Ситро (38,2%), Юрий Грецингер (13,73%).

Оксана Павлова