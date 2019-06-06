Власти Екатеринбурга назвали 13 самых популярных у горожан мест под храм

Администрация Екатеринбурга опубликовала список из 61 мест, предложенных местными жителями под строительство храма Святой Екатерины. Самыми популярными в списке стали 13 локаций, в поддержку каждой из которых было получено более 100 обращений. Сквер возле драмтеатра, где власти изначально планировали построить храм, занял третье место.

Заявки горожан собирались в период с 20 по 30 мая 2019 года. Всего было получено 11 тыс. 79 обращений.

Напомним, планы застроить сквер вызвали масштабный конфликт. 13 мая будущую стройплощадку огородили забором, после чего в городе начались протесты. Местные власти, по рекомендации президента Владимира Путина, решили провести опрос. По его итогам планируется провести голосование, чтобы выбрать окончательный вариант.

Подробности — в публикации “Ъ” «Куда ни глянь, всюду храм».