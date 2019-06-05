Татарстан предлагает ужесточить уголовную ответственность для должников по алиментам

Госсовет Татарстана направит в Госдуму пакет законопроектов, направленных «на совершенствование механизма выплаты алиментов». Такое решение было принято в среду на сессии регионального парламента.

В частности, одним из законопроектов предлагается дополнить УК РФ нормой об уголовной ответственности «в случае, если неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей сопряжена с сокрытием имущества». Она предполагает исправительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.

«Должники не оформляют имущество в личную собственность, не открывают на свое имя банковские счета. Приобретаемое имущество, на которое может быть обращено взыскание, фактически оставаясь в пользовании должников, оформляется ими на родственников и иных лиц»,— говорится в пояснительной записке к проекту.

В парламенте Татарстана считают, что «факт приобретения имущества за счет средств должника станет предметом доказывания по уголовному делу».

Также депутаты республики предложили внести изменения в Гражданский кодекс РФ, которые предусматривают «возможность обращения взыскания на имущество, приобретенное за счет средств должника, но при этом оформленное на третьих лиц с целью уклонения от уплаты алиментов».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"