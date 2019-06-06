Работникам Воронежского стеклотарного завода погасили долги по зарплате на 25 млн рублей

Филиал ООО «РАСКО» «Воронежский стеклотарный завод» почти полностью погасил задолженность по заработной плате перед 292 работниками. Компания выплатила 25 млн руб., сообщили «Ъ-Черноземье» в надзорном ведомстве. Прокуратура Железнодорожного района Воронежа еще в прошлом году проверяла исполнение трудового законодательства на предприятии и выявила задолженность по заработной плате в размере более 26,4 млн руб. перед 300 бывшими сотрудниками. В связи с этим был «принят комплекс мер к руководству общества». В 2018-2019 годах, как уточнили в прокуратуре, ведомством было внесено представление руководству филиала об устранении нарушений закона, возбуждено четыре дела об административных правонарушениях (ч. 6 ст. 5.27 и ч. 1 ст.13.19 КоАП РФ), предъявлены десятки исков в суд о взыскании невыплаченной зарплаты. Кроме того, по факту невыплаты руководством предприятия зарплаты свыше двух месяцев возбуждено и расследуется уголовное дело (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Оставшуюся задолженность перед восемью работниками, как ожидают в прокуратуре, собственники «РАСКО» погасят «в ближайшее время».

По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором ООО «РАСКО» является назначенный на эту должность 18 марта Андрей Евстигнеев, совладельцы компании - Дмитрий Дубинов (55%) и Виталий Миронов (45%). Выручка компании в 2017 году составляла 2,45 млрд руб., чистая прибыль - 31,33 млн руб. 5 июня нынешнего года о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве «РАСКО» сообщило энергоснабжающее АО «Атомсбыт».

О том, как партнеры воронежского филиала «РАСКО» грозили компании банкротством, в материале “Ъ-Черноземье” «Кредиторы ищут трещины в стекле».

Олег Мухин