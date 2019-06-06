Минстрой края покинул куратор градостроительства

Как стало известно «Ъ-Прикамье», Минстрой края покинул замминистра Евгений Бондарчук, проработавший в ведомстве восемь месяцев. Чиновник написал заявление об увольнении еще в конце апреля и в мае уже не работал.

Напомним, в начале мая Минстрой передал функции по градостроительству в Минимущества. Вместе с полномочиями в штат этого ведомства перешел персонал управления градостроительства, который курировал господин Бондарчук. Предполагалось, что он станет замом у министра имущественных и земельных отношений. Но чиновник до новой работы так и не дошел, предпочтя уволиться. Источник в кабмине рассказал, что увольнение замминистра оформили по его собственному желанию. «Однако де-факто с ним решили расстаться» - утверждает он.

Ранее Евгений Бондарчук возглавлял Центр стратегического планирования и пространственного развития Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» Москвы, который занимался разработкой стратегического и территориального планирования Пермского края. Позже господин Бондарчук работал в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, являлся членом рабочей группы Минрегионразвития России по развитию городских агломераций.

Господин Бондарчук в Перми успел запомниться тем, что предрек краевому центру разработку нового генплана. Однако городские власти решили ограничиться внесением поправок в главный градостроительный документ города.

Отметим, что администрацию Перми весной покинул еще один «варяг» – начальник департамента дорог и транспорта Роман Залесинский.