Краснодар прирастет дорогами

Глава кубанской столицы Евгений Первышов рассказал о перспективах дорожного строительства. По его словам, в ближайшее время начнут строиться новые дороги, которые соединят центр Краснодара с трассой М4 «Дон», Гидрострой и Черемушки, разгрузят Западный обход и улучшат сообщение с новыми микрорайонами. Затраты на реализацию всех проектов дорожного строительства многомиллиардные, поэтому работы ведутся поэтапно, многие находятся в предпроектной стадии.



Глава Краснодара Евгений Первышов назвал основные дороги, которые будут построены в кубанской столице в ближайшие годы. В частности, одной из самых масштабных магистралей станет непрерывный транспортный коридор от стадиона «Кубань» в центре Краснодара к Восточному обходу города. Общая стоимость проекта оценивается в 22,6 млрд руб. Как сообщил господин Первышов, в настоящий момент идет проектирование, а непосредственно к строительству магистрали планируется приступить в 2020 году. «Дорога будет строиться по новым требованиям, как минимум в четыре полосы. Она соединит трассу М4 „Дон“, улицу Восточно-Кругликовскую, улицу Тихорецкую и поможет создать там дополнительные съезды на улицу Новороссийскую»,— рассказал градоначальник. В октябре прошлого года администрация Краснодара объявила тендер на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства первого участка трассы.

Еще одним проектом, по которому в настоящий момент идут предпроектные работы, Евгений Первышов назвал строительство Южного транспортного периметра. Дорога должна пройти из микрорайона Гидростроителей через Большой остров на улицу Воронежскую. «Этот дублер позволит существенно разгрузить улицу Мачуги. Он станет дополнительным въездом в Гидрострой и выездом из него»,— рассказал мэр. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 8,5 млрд руб. По словам главы города, сейчас власти краевого центра занимаются изъятием и расширением всех дорог в микрорайоне Гидростроителей. В будущем его планируется обеспечить трамвайным сообщением.

Также в настоящее время завершается работа по проекту планировки новой автодороги в Солнечном микрорайоне. Сейчас, по словам мэра Краснодара, в районе улицы Константина Образцова существуют сложности с земельной документацией. Из-за этого власти не могут приступить ни к ремонту существующих там улиц, ни к проектированию новых. «Мы будем изымать эти земельные участки, планировать работы, связанные с созданием транспортной инфраструктуры в этом микрорайоне»,— заявил господин Первышов. Кроме того, в настоящее время завершаются проектные работы по строительству дороги от кольца на улице Красных Партизан в районе Западного обхода на хутор Копанской. Это будет двухполосная дорога, которую краснодарские власти планируют начать строить в 2020 году. По словам Евгения Первышова, она позволит перенаправить весь грузовой, пассажирский транспорт, а также мусороуборочную технику по так называемому Почтовому тракту и разгрузить Западный обход. Утверждается на данный момент и проект планировки и межевания дорог в Музыкальном микрорайоне. Вопрос о второй очереди строительства Яблоновского моста, которая потребует около 7 млрд руб. инвестиций, градоначальник предпочел обойти стороной. По его словам, городские власти не могут себе позволить реализацию столь затратного проекта.

В настоящее время на территории краевого центра идет переустройство кольцевой развязки на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской. Планируется, что после реконструкции откроется сквозное движение по Ставропольской вдоль трамвайных путей. Стоимость проекта — 15,2 млн руб., оценка увеличения эффективности — 40%. Этот проект разработан компанией «А+С Транспроект» по заказу Высшей школы экономики.

Дмитрий Михеенко