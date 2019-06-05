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Предприятия Татарстана задолжали работникам 72 млн рублей

Задолженность по заработной плате на предприятиях Татарстана достигла 71,7 млн руб. Об этом на сессии Госсовета сообщил глава госинспекции труда в республике Рустем Галявов. В числе крупных должников он назвал ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (49,5 млн руб.), ООО «Татдорстрой» (4,4 млн руб.), ООО «Гранд проект» (5,8 млн руб.).

Господин Галявов также отметил, что с начала года на предприятиях Татарстана произошли 95 несчастных случаев с тяжелыми последствиями. В том числе 46 несчастных случаев - с тяжелым исходом, 49 - со смертельным исходом. В частности, произошли пять групповых несчастных случаев, в которых пострадали 23 человека и трое погибли.

Депутат от КПРФ Артем Прокофьев, выражая беспокойство о нарушении прав рабочих в республике, в ходе сессии предложил закрепить в региональном законе о профсоюзах «право на забастовку». Однако спикер Госсовета Фарид Мухаметшин назвал это «коммунистическим максимализмом»: «И революцию тогда надо узаконить? Не надо фантазировать».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"


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