Автору раскрашенного изображения «Родины-матери» отменили штраф

Верховный суд России отменил штраф 200 тыс. руб. волгоградскому активисту Алексею Волкову, который опубликовал в интернете отретушированное изображение монумента «Родина-мать зовет!», якобы облитого зеленкой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Это решение было принято в связи с истечением срока давности после того, как Волков обжаловал приговор. Судимость с активиста при этом не снята.

Изображение «Родины-матери», лицо и руки которой были раскрашены в зеленый цвет, было опубликовано перед открытием штаба Алексея Навального в Волгограде в 2017 году. Местные жители подали жалобу, за которой последовала проверка. Следователи пришли к выводу, что фотографию опубликовали в интернете с электронных устройств Алексея Волкова, который являлся руководителем местного штаба господина Навального.

14 марта Алексея Волкова признали виновным в публичном осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), ему был назначен штраф 200 тыс. руб.