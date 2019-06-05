Александр Колесов покинул пост гендиректора завода «Элекон»

Экс-депутат Казгордумы Александр Колесов освободил пост генерального директора АО «Завод “Элекон”». Как сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации, совет директоров предприятия назначил на эту должность бывшего заместителя гендиректора завода Павла Коротченко.

Председателем совета директоров «Элекона» является отец Александра Колесова — Николай Колесов, который возглавляет АО «Концерн “Радиоэлектронные технологии”» (входит в структуру госкорпорации «Ростех»). В совет также входят сам Александр Колесов, его сестра Анастасия Колесова (депутат Госсовета, глава Татсоцбанка), Диана Колесова (в прошлом — Мазаева, ее родственные связи с семьей Колесовых в отчетах завода не раскрываются), а также топ-менеджеры «Элекона» Владимир Дрантусов, Наталья Румянцева и Фавзия Хузиева.

Александр Колесов возглавлял завод с июня 2018 года, сменив Николая Ураева — мужа Анастасии Колесовой.

Завод является головным предприятием России по разработке и производству электрических соединителей для всех отраслей оборонной и гражданской промышленности, а также специальных электроразрывных соединителей для ракетно-космической и военно-морской техники.

26,7% акций принадлежат ЗАО «Канфинанс», по 21,1% — ЗАО «Риверпарк» и ЗАО «ИнГрупп», 19,99% — АО «Высокие технологии». Выручка «Элекона» по итогам 2018 года превысила 7 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

“Ъ-Казань”