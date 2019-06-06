Сбербанк согласовал продажу офиса в Green Plaza после иска девелопера

ООО «Пермь-Констракшн», входящее в ГК «РИАЛ» и управляющее БЦ Green Plaza, отказалось от одного из исков к Сбербанку. Как пояснили в ГК «РИАЛ», девелопер оспаривал отказ Сбербанка согласовать продажу офиса в БЦ площадью 168 кв. м. После подачи иска Сбербанк согласовал условия продажи, поэтому иск и был отозван, отметили в компании.

В Сбербанке сообщили, что данные сведения не соответствуют действительности.

Напомним, ранее Арбитражный суд Пермского края взыскал с Сбербанка в пользу ООО «Пермь-Констракшн» упущенную выгоду и реальный ущерб на общую сумму 1,7 млн руб. за срыв сделки по продаже 1,3 тыс. кв. м ПАО «Детский мир» в БЦ Green Plaza.

БЦ Green Plaza (ул. Куйбышева, 95б) находится в залоге у Сбербанка в качестве обеспечения по кредитам, выданным на строительство бизнес-центра. По условиям ипотечного договора собственник объекта недвижимости не может без письменного согласия банка отчуждать предмет залога и передавать его в аренду. Он также обязан предварительно согласовывать договоры аренды, купли-продажи помещений и так далее.

В краевой арбитражный суд в апреле поступил еще один иск от ООО «Пермь-Констракшн» к ПАО «Сбербанк». Компания требует понудить банк выдать согласие на совершение сделки. Заявление принято к производству. Речь идет о согласовании договора купли-продажи помещений в БЦ Green Plaza ООО «Аэро-Фитнес» (Екатеринбург, сеть фитнес-клубов Drive Fitness). Площадь помещений 3,1 тыс. кв. м, рыночная цена сделки — более 130 млн руб. От этого иска девелопер пока не отказался.