ПНИТИ возглавил директор по маркетингу

АО «Пермский научно-исследовательский технологический институт» (ПНИТИ) сменило гендиректора. С 3 июня общество возглавляет Александр Шимкевич, говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс». Ранее он значился как директор по маркетингу АО. С 2010 года пост директора занимал Юрий Трапезников.

ОАО «ПНИТИ» занимается изготовлением насосного и нефтегазового оборудования, а также изготовлением спецпродукции в интересах Минобороны РФ. Выручка в 2017 году — 1,05 млрд руб., чистая прибыль — 110 млн руб. АО контролируется семьей покойного гендиректора ПНИТИ Александра Малафеева — дочерью Еленой Адарюковой (53% акций) и ее супругом, председателем совета директоров Вадимом Адарюковым (12%).