Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд

Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд. Соответствующая информация содержится в иске банка, поданном в мае в Канцлерский суд штата Делавэр. Американский аналитический центр Atlantic Council опубликовал полный текст 104-страничного иска (.pdf).

Как утверждает истец, предприниматели занимались отмыванием денег через Приватбанк Кипра. Оттуда все денежные средства якобы выводились в США, где их инвестировали в бизнес и недвижимость. В частности, бизнес-партнеры направили «сотни миллионов долларов» на покупку «стратегически важных объектов по производству стали и ферросплавов» в Огайо, Мичигане, Западной Виргинии и Кентукки. Столько же они якобы вложили в коммерческую недвижимость в Огайо и Техасе. По сведениям банка, в Кливленде (Огайо) бизнесмены стали самыми крупными владельцами недвижимости.

«С января 2006 года по декабрь 2016 года общее движение средств (кредитов) на счета бенефициаров (господ Коломойского и Боголюбова.— “Ъ”) в Приватбанке Кипра составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период»,— говорится в иске. Ответчиками также выступают 3 американца, проживающих в Майами, и 12 компаний.

Напомним, в 2016 году после обнаружения гигантского пакета сомнительных кредитов власти Украины решили национализировать Приватбанк. Игорь Коломойский считал национализацию несправедливой. В 2017 году он уехал с Украины в Израиль.

В апреле 2019-го Киевский суд признал национализацию банка незаконной. Принявшие это решение судьи обвинили власти Украины во вмешательстве в их работу. 16 мая господин Коломойский вернулся на родину. Он выразил готовность стать совладельцем Приватбанка.

О других планах бизнесмена читайте в публикации “Ъ FM” «Игорь Коломойский собрался на родину».