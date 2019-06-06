Самарская губдума болеет за футбол

Лидер фракции ЛДПР в ­Самарской губернской думе Александр Степанов выступил на заседании регионального парламента с предложением отправить в отставку все руководство футбольного клуба «Крылья Советов», включая топ-менеджмент и главного тренера. Причиной таких радикальных требований стали неудовлетворительные результаты команды. После окончания очередного сезона главный тренер команды Миодраг Божович заявил, что планирует продолжить работу в клубе.

Депутат Александр Степанов не в первый раз констатирует, что при хорошем финансировании «Крылья Советов» демонстрируют далеко не те результаты, на которые рассчитывали учредители клуба и болельщики. Парламентарий предложил отправить в отставку все руководство спортивной организации. Ранее председатель совета директоров, зампред регионального правительства Александр Фетисов анонсировал преобразования в клубе, но не уточнял подробности.

В беседе с „Ъ“ Александр Степанов сообщил, что его коллеги в целом поддержали инициативу. «Председатель губдумы Геннадий Котельников назвал данный вопрос очень важным и согласился, что над будущим футбольной команды надо подумать. Считаю, что руководить клубом должен человек, любящий город и этот вид спорта. Давно назрела реализация стратегии развития самарского футбола, включающая подготовку собственных воспитанников. Я уверен, что при нынешнем финансировании команда как минимум должна быть в десятке лучших коллективов чемпионата. Турнирные неудачи можно было бы простить при внедрении в состав местных игроков, однако и этого пока не происходит»,— заявил господин Степанов.

В текущем розыгрыше РПЛ «Крылья Советов» заняли 13е место. По итогам стыковых матчей с «Нижним Новгородом» за право выступления в элите самарская команда сохранила прописку в высшем дивизионе. В зимнюю паузу Александр Фетисов заявил, что перед «Крыльями Советов» поставлена задача финишировать в верхней части турнирной таблицы. Задачей-минимумом он обозначил попадание в итоговую десятку. Председатель совета директоров клуба также сообщил о проверке финансовой деятельности спортивной организации.

Наставник самарской команды Миодраг Божович, по данным „Ъ“, входит в шестерку самых высокооплачиваемых футбольных тренеров страны. Черногорский специалист в октябре прошлого года сменил на посту Андрея Тихонова, покинувшего команду из-за неудовлетворительных результатов. Под руководством балканского тренера «Крылья Советов» выиграли лишь пять матчей из двадцати. При этом господин Божович выразил намерение продолжить работу в «Крыльях Советов».

«Крылья Советов» являются единственным клубом РПЛ за исключением двух дебютантов лиги (ФК «Тамбов» и ФК «Сочи». — „Ъ“), финишировавшим на протяжении последних десяти сезонов исключительно в нижней половине турнирной таблицы. Все остальные команды хотя бы раз попадали в итоговую восьмерку. За последние пять лет самарский коллектив дважды покидал элиту российского футбола. Регулярные турнирные неудачи «Крыльев Советов» отразились и на посещаемости команды, которая даже после ЧМ2018 не смогла достичь уровня 15летней давности. В минувшем сезоне матчи РПЛ на «Самара Арене» собирали в среднем по 19,2 тыс. человек. Для сравнения, в 2003 и 2004 годах средняя домашняя посещаемость «Крыльев Советов» превышала 25 тыс. зрителей.

Андрей Сазонов