Астрахани сменили силовика

Президент РФ Владимир ­Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области бывшего заместителя полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Игоря Бабушкина. Тем же указом глава государства отправил в отставку врио губернатора региона Сергея Морозова, возглавившего регион в сентябре прошлого года и считавшегося наиболее вероятным кандидатом от власти на губернаторских выборах в сентябре. Ранее Владимир Путин раскритиковал ситуацию в экономике Астраханской области. Эксперты убеждены, что Сергей Морозов не справился со своей работой.

Назначенный в сентябре прошлого года врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Как указано в документе, господин Морозов покидает должность по собственному желанию. Тем же указом глава государства назначил врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, ранее занимавшего пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Как сообщили вчера в пресс-службе президента, в день назначения Владимир Путин провел рабочую встречу с господином Бабушкиным, в ходе которой сообщил ему о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.

49летний Игорь Бабушкин с 2013 по 2018 год работал заместителем руководителя Росимущества, до этого он в течение двадцати лет служил в Вооруженных силах РФ и в подразделениях ФСБ России. Пока в области господин Бабушкин представлен не был.

Ушедший в отставку Сергей Морозов был назначен врио губернатора Астраханской области в сентябре прошлого года указом президента. Он сменил руководившего регионом в течение 15 лет Александра Жилкина. До этого господин Морозов занимал пост заместителя главы Федеральной таможенной службы. По данным „Ъ“, он получит должность в силовых структурах.

Отставка господина Морозова произошла менее чем через месяц после визита Владимира Путина в Астраханскую область. Во время совещания с федеральными министрами в Ахтубинске, посвященном вопросам социально-экономического развития Астраханской области, глава государства раскритиковал состояние экономики региона. Так, Владимир Путин отметил, что в Астраханской области низкие темпы ввода жилья, неустойчивая динамика инвестиций в основной капитал, низкие реальные доходы населения, высокая безработица. «Все эти негативные факторы, конечно же, сказываются на социальном самочувствии людей, которые проживают здесь. Не хватает хороших рабочих мест, мало возможностей для самореализации людей, молодежи, и отсюда — значительный отток населения: этот показатель по области выше, если не сказать гораздо выше, чем в целом по стране»,— заявил на встрече Владимир Путин.

Отметим, Сергей Морозов рассматривался как наиболее вероятный кандидат от власти на выборах губернатора Астраханской области, которые состоятся 8 сентября этого года. Однако, несмотря на то, что в апреле ВЦИОМ сообщил, что за господина Морозова готовы проголосовать 62% потенциальных избирателей, фаворитом на предстоящем голосовании эксперты называли депутата Государственной думы Олега Шеина. Сам господин Шеин пока официально об участии в выборах губернатора региона не заявлял. Депутат был недоступен для ­комментариев.

В правительстве Астраханской области отставку господина Морозова не комментируют. Согласно сообщению пресс-службы губернатора, в среду, 5 июня, он встречался с жителями области в рамках учрежденного им же Общерегионального дня приема граждан.

Политолог Андрей Серенко убежден, что Сергей Морозов не справился с работой главы региона, и снятием с должности его «спасли от позорного поражения». «Он не смог выстроить отношения с местными элитами, не стал своим для астраханских избирателей. При таком раскладе человек из ближайшего окружения Владимира Путина проиграл бы выборы»,— отмечает господин Серенко. По его словам, сейчас, в случае если господин Шеин сможет пройти муниципальный фильтр, победить его при честном голосовании невозможно никому.

Кандидатуру Игоря Бабушкина эксперт называет «технической». «Его биография напоминает биографию Сергея Морозова, но примеров успешных менеджеров из этой сферы мало. Скорее всего, Кремль готовится не к победе на выборах, а к поражению»,— считает Андрей ­Серенко.

Сергей Петунин